09 Апреля 2021
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Спорт
Валерий Польховский (2021) | Фото: Сергей Русанов / ТАСС

Главный тренер сборной России по биатлону Польховский покинет пост

Тренер Валерий Польховский по состоянию здоровья оставит пост главного наставника сборной России по биатлону. Об этом сегодня рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

По словам Майгурова, Польховский остается в должности до 31 мая. С 1 июня должность будет вакантной.

"Может быть, к этой дате предложим ту или иную кандидатуру", - сказал глава СБР.

67-летний Польховский в августе 2020 года возглавил тренерский штаб сборной России, до этого работал на разных должностях в СБР.

Напомним, что ранее тренерский совет СБР поставил удовлетворительную оценку сборным за сезон 2020/2021. За данный период сборная России по биатлону на Кубке мира завоевала лишь 7 медалей.

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Главный тренер сборной России по биатлону Польховский покинет пост

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Теги: Валерий Польховский, тренер, пост



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