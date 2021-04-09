09 Апреля 2021
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Логотип соцсети TikTok. (2020) | Фото: TikTok

Департамента образования Москвы призывает детей учиться в TikTok

Департамент образования и науки Москвы призвал детей учиться в сети TikTok. Соответствующий призыв был опубликован на днях под названием "Московские школы учат в TikTok" на страницах департамента. Там назвали это "классной идеей".
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Совсем недавно в TikTok рассылались призывы к самоубийствам детей, на что указывали многие родители. По этой и другим причинам более общего свойства многие возмущены продвижением и рекламой этой сети, тем более для обучения.

В департаменте от имени бота "Ивана Смирнова" заявили, что школа не может запретить ребенку проводить время в соцсетях или ограничить их использование. Там, естественно, умолчали, что точно так же они могут не рекламировать TikTok, ведь их ничто не заставляет это делать, кроме своего желания. Также в департаменте прикрылись некими "московскими учителями", которые якобы обрадовались возможности донести до детей информацию в помощью этой соцсети и присоединились к пропаганде.

"Московский Департамент образования зашел куда-то совсем далеко в своем стремлении внедрить цифровое обучение в московских школах. Детям предлагают учиться в Тиктоке. Открыли там несколько аккаунтов и теперь рассылают рекламу. До тех пор, пока Тикток остается территорией разврата, практически неподконтрольным Роспотребнадзору, предлагать детям пользоваться этой соцсетью недопустимо", - написала ведущая Анна Шафран.

Большинство комментариев под постом департамента резко отрицательные. Почти все крайне возмущены.

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Департамента образования Москвы призывает детей учиться в TikTok

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Теги: образование, обучение, школа, TikTok



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