09 Апреля 2021
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Политика Приволжский ФО В России
Игорь Комаров встреча с ГФИ Приволжского ПФО (2018) | Фото: pfo.gov.ru

Экс-губернатор Ульяновской области передумал быть депутатом – он будет помощником полпреда

Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, еще вчера объявивший о решении баллотироваться в Госдуму, сегодня уже передумал.

По данным издания "Улпресса", полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров предложил Морозову стать его помощником, и бывший глава региона согласился.

Напомним, Владимир Путин накануне принял отставку Морозова и назначил врио губернатора Алексея Русских, сенатора от Ульяновской области.

Морозов, объявляя о своей добровольной отставке, заявил, что хочет продвигать интересы региона на федеральном уровне и будет баллотироваться в депутаты Госдумы. В то же время в "Единой России" заявили, что пока не видят экс-губернатора ни в федеральном партийном списке, ни во главе регионального.

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Экс-губернатор Ульяновской области передумал быть депутатом – он будет помощником полпреда

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Теги: сергей морозов, алексей русских, полпред президента



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