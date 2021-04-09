09 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Челябинске начальника отдела Ростехнадзора подозревают в получении взятки

В Челябинске начальник отдела Уральского управления Ростехнадзора и трех его подчиненных подозревают в получении крупной взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемые в 2017 – 2020 гг. получили взятки в сумме более 150 тыс. руб. от директора учебного центра за получение положительных аттестаций в Ростехнадзоре сотрудниками промышленного предприятия, проходившими обучение в данном учебном центре.

В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки.

В настоящий момент проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

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В Челябинске начальника отдела Ростехнадзора подозревают в получении взятки

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Теги: Ростехнадзор, взятка, уголовное дело,



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