В Челябинске начальника отдела Ростехнадзора подозревают в получении взятки

В Челябинске начальник отдела Уральского управления Ростехнадзора и трех его подчиненных подозревают в получении крупной взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемые в 2017 – 2020 гг. получили взятки в сумме более 150 тыс. руб. от директора учебного центра за получение положительных аттестаций в Ростехнадзоре сотрудниками промышленного предприятия, проходившими обучение в данном учебном центре.

В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки.

В настоящий момент проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.