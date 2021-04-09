09 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
Александр Серебренников (2021) | Фото: пресс-служба свердловского отделения ЕР

Депутат Серебренников, фигурировавший в скандале о картельном сговоре аптек, заявился на праймериз в ЗакСО

Свердловский депутат Александр Серебренников, который, по некоторым данным, мог быть связан с аптеками, уличенными в картельном сговоре, подал документы в качестве участника праймериз "Единой России" для выдвижения в заксобрание Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Серебренников лично пришел подавать документы и заявился по Ревдинскому одномандатному округу №23.

Александр Серебренников(2021)|Фото: пресс-служба свердловского отделения ЕР

Напомним,15 марта, Свердловское УФАС России огласило резолютивную часть постановлений в отношении ООО "САВ-Фарм", "САВ-Мед" и "Аптека "Вербена-Фарма". Все они заплатят денежные штрафы. Сообщалось, что аптеки, о которых идет речь, могут быть связаны с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Александром Серебренниковым. В декабре прошлого года комиссия Свердловского УФАС признала картельный сговор между аптеками при поставке лекарства. Речь шла о поставке препарата "Паклитаксел" в онкологический диспансер.

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Депутат Серебренников, фигурировавший в скандале о картельном сговоре аптек, заявился на праймериз в ЗакСО

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Теги: Серебренников, картельный сговор аптек, парймериз, ЗакСО



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