В Свердловской области мужчина уснул за рулем грузовика, в котором вез свою семью

В Свердловской области мужчина уснул за рулем автомобиля, в котором перевозил семью. В результате машина опрокинулась.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, все случилось на 316 км трассы "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов": 36-летний водитель грузовика​ "Хендай" допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пассажиры: двухлетний мальчик и мать ребенка 1985 года рождения. Оба были госпитализированы.

Инспекторы проверили водителя на состояние алкогольного опьянения, которого установлено не было. Но выяснилось, что мужчина управлял грузовиком без страхового полиса ОСАГО. За 15 лет за рулем у него было два неоплаченных штрафа.

"Водитель пояснил, что 8 апреля около 9 часов утра взял в аренду автомобиль и выехал из Екатеринбурга в Серов для разгрузки продуктов, так как занимается грузоперевозками. Жена и сын поехали с ним, чтобы составить компанию. После разгрузки около 17 часов выехали из Серова в сторону Екатеринбурга, двигались со скоростью 60 км/ч. На некоторое время водитель закрыл глаза, а очнувшись, увидел, что съезжает с проезжей части в кювет", - рассказали в ГИБДД.

Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка по факту аварии.