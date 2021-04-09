СМИ: Адвоката Захарченко заподозрили в причастности к передаче взятки

Александр Горбатенко — адвокат "полковника-миллиардера" Дмитрия Захарченко – мог поучаствовать в качестве посредника в передаче взятки.

"Коммерсантъ" сообщает, что по предварительным данным, юрист мог быть задержан сотрудниками СКР и ФСБ в рамках расследования дела о получении подмосковными полицейскими почти 20 млн рублей.

Якобы защитник выступал посредником между стражами порядка и предпринимателем, который был задержан на Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что экс-полковнику МВД предъявлено новое обвинение в особо крупном взяточничестве. Общая сумма взятки составляет 1,4 млрд рублей.

Как считает следствие, взятку Захарченко получил в период с 2007 по 2016 год от группы бизнесменов - Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича. Посредниками были предполагаемые доверенные лица экс-полицейского - Виктор Белевцов и Василий Кретинин. Захарченко не признает вину.