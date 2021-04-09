США создали 16 биолабораторий только на Украине - Китай

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны предоставить информацию о деятельности американских бактериологических лабораторий, в том числе на Украине.

Как сообщало Накануне.RU, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил на днях, что есть основания полагать, что США в своих лабораториях разрабатывают биологическое оружие. И в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов.

Чжао Лицзянь сказал, что США должны допустить экспертов ВОЗ в свои лаборатории для установления связи с возможным происхождением коронавируса. И в Пекине разделяют опасения Москвы.

"Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру и чем они там занимаются?" - задал резонный вопрос китайский представитель.

Американские биолаборатории на Украине были созданы еще в 2000-х. Весной 2020 года Виктор Медведчук направил в ООН жалобу на незаконное функционирование в стране американских лабораторий, которые функционируют в режиме секретности. Проверки выявили грубые нарушения, и в 2012 году Киев направил США официальную ноту о расторжении соглашения, но после переворота 2014 года новая власть ноту отозвала.

Еще при президентстве Барака Обамы украинские журналисты побывали в одной из бактериологических лабораторий. Для этого канал ТСН вел переговоры с американцами в течение нескольких недель. В ней работали несколько микробиологов с чрезвычайным допуском.

Как рассказал историк Андрей Фурсов, еще в 1960-х в США коронавирусы были классифицированы как потенциальное биологическое оружие, а исследования по ним официально прекращены. А позже США отказались от участия в любых соглашениях, предусматривающих международный контроль в сфере биооружия.