В Сургуте собственники участков, на которых построят мост через Обь, получат компенсации

Жители Сургута, участки которых попадают в зону строительства второго моста через Обь, получат компенсацию. Об этом было сказано на публичных слушаниях по проекту строительства "Мостовой переход через реку Обь в районе Сургута", передает корреспондент Накануне.RU.

Замглавы департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин сообщил, что земельные участки ждет процедура оценки, на основании которой будут проведены выплаты. С собственниками будут вести переговоры. Они могут получить либо деньги, либо равноценные участки в других частях города.

В зону строительства моста попадают три территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства.