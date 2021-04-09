09 Апреля 2021
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Общество В России
Бабушка в медицинской маске (2021) | Фото: Накануне.RU

Россияне назвали главным признаком хорошего здоровья сохранение мобильности

Россияне считают самым важным критерием хорошего состояние здоровья сохранение мобильности. А вот отсутствие беспокойства и депрессии они не оценивают как важный фактор здоровья. Это результаты исследования, проведенного Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России.

По информации "Российской газеты", данные исследования послужат основой для внедрения в России системы оценки эффективности лекарственной терапии – QALY. Коэффициент уже широко используется в ряде стран, например, в Великобритании.

QALY позволяет понять, как та или иная медицинская технология влияет на продолжительность и качеств жизни пациента.

Сегодня, кстати, продолжительность здоровой и счастливой жизни в России всего 46,5 года. Полученный результат - продолжительность жизни за вычетом времени, унесенного серьезными заболеваниями, на долю тех, кто доволен тем, как живет. Ранее специалисты Росстата выяснили, в каком возрасте россияне умирают чаще всего. Самый опасный возраст для мужчин - 65-69 лет, для женщин - 80-84 года. Средняя же продолжительность жизни в России, по данным Росстата, сегодня составляет 73,4 года.

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Россияне назвали главным признаком хорошего здоровья сохранение мобильности

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Теги: россияне, здоровье, мобильность, качество жизни



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