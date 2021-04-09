09 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Житель Каменска-Уральского потребовал от МТС полмиллиона за непредоставление ему услуг без маски

Очередной свердловчанин решил взыскать с компании компенсацию морального вреда за отказ обслуживать его без маски в период пандемии коронавируса. Так, житель Каменска-Уральского потребовал у "Русской Телефонной Компании" 500 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мужчина явился в офис компании без маски, а после отказа в обслуживании вызвал на место полицию, расценив действия сотрудников как нарушение его права, как потребителя услуги. Правда спустя время Александр О. сам получил постановление по делу об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

После этого мужчина обратился в Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского с иском к АО "Русская Телефонная Компания" (МТС) о возмещении морального вреда в размере полумиллиона руб., однако суд отказал в удовлетворении требований. Тогда Александр обратился в апелляционную инстанцию, но и там получил отказ. По мнению свердловчанина отказ в предоставлении услуги нарушает его потребительские права, режим повышенной готовности в регионе коллегиально уполномоченным органом не вводился, а сам губернатор Свердловской области такими полномочиями не наделен.

Свердловский областной суд пришел к выводу, что решение суда первой инстанции было законным и обоснованным, а сотрудники салона МТС не нарушали потребительских прав истца: мужчина не выполнил санитарно-противоэпидемиологические требования об использовании СИЗ в период пандемии. В обратном случае, ему была бы оказана услуга.

"Что касается доводов жалобы истца о том, что Губернатор Свердловской области не имел права ввести режим повышенной готовности в Свердловской области, суд пришел к следующему. Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, высшие должностные лица субъектов страны должны были обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий, в связи с чем соответствующим Указом Губернатора Свердловской области и был введен режим повышенной готовности. Соблюдение санитарно-противоэпидемических правил и мероприятий в свою очередь является обязательным для граждан", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что в прошлом году житель Екатеринбурга также подал иск к ООО "Региональная сеть предприятий питания" в Чкаловский районный суд из-за отказа сотрудников сети "McDonald's" на Ясной, 2 продавать ему "Coca Cola" без защитной маски. Правда аппетиты у Владимира были скромнее: за отказ в оказании услуг он требовал всего 20 тыс. руб. компенсации морального вреда.

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Житель Каменска-Уральского потребовал от МТС полмиллиона за непредоставление ему услуг без маски

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Теги: Каменск-Уральский, МТС, полмиллиона, компенсация, маска, услуги. отказ, суд



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