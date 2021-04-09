09 Апреля 2021
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оружие, боеприпасы, арсенал, патроны, взрывчатка (2015) | Фото: ГУ МВД России по СО

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

ФСБ сообщила о задержании исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.

Задержанные - сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

После теракта двое подозреваемых планировали выехать через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков, сообщает пресс-служба ведомства.

При обыске у задержанных изъяли взрывчатку и компоненты самодельных бомб с поражающими элементами. Также найдены переписка с эмиссарами террористов с обсуждением планируемых терактов.

Несколько дней назад сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кисловодске. Задержан 24-летний мужчина, который собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб. Дома у него обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, экстремистская литература.

Кроме того, задержали трех сообщников предполагаемого террориста. По данным спецслужбы, они сформировали ячейку "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) для совершения терактов в Ставропольском крае.

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ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

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Теги: фсб, крым, теракт



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