09 Апреля 2021
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Наука и техника За рубежом
(2004) |

Компания Илона Маска научила обезьяну с чипом в мозге управлять компьютерной игрой силой мысли

Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой нейроинтерфейсов, опубликовало видео с экспериментом по бесконтактному управлению. Его участником стала обезьяна с вживленным в мозг чипом. Она научилась играть в компьютерные игры, управляя курсором силой мысли.

Девятилетней макаке имплантировали чип за шесть недель до того, как было снято видео. Сначала ее научили играть в видеоигры с помощью джойстика: если она правильно направляла курсор, то получала банановый напиток через металлическую трубочку. Когда обезьяна играла, чип записывал информацию о задействованных нейронах, другими словами, чип "учился" предсказывать движения лап животного. После того, как чип "научился", джойстик отключили от компьютера и обезьяна использовала его просто по привычке, на самом же деле курсором управлял ее мозг. На последней стадии эксперимента джойстик убрали, но это не помешало макаке успешно играть в пинг-понг.

Сам Маск видит перспективу использования такого интерфейса, например, при наборе текста на любых устройствах.

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Компания Илона Маска научила обезьяну с чипом в мозге управлять компьютерной игрой силой мысли

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Теги: нейроинтерфейс, обезьяна, макака, эксперимент, микрочип



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