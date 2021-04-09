Компания Илона Маска научила обезьяну с чипом в мозге управлять компьютерной игрой силой мысли

Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой нейроинтерфейсов, опубликовало видео с экспериментом по бесконтактному управлению. Его участником стала обезьяна с вживленным в мозг чипом. Она научилась играть в компьютерные игры, управляя курсором силой мысли.

Девятилетней макаке имплантировали чип за шесть недель до того, как было снято видео. Сначала ее научили играть в видеоигры с помощью джойстика: если она правильно направляла курсор, то получала банановый напиток через металлическую трубочку. Когда обезьяна играла, чип записывал информацию о задействованных нейронах, другими словами, чип "учился" предсказывать движения лап животного. После того, как чип "научился", джойстик отключили от компьютера и обезьяна использовала его просто по привычке, на самом же деле курсором управлял ее мозг. На последней стадии эксперимента джойстик убрали, но это не помешало макаке успешно играть в пинг-понг.

Сам Маск видит перспективу использования такого интерфейса, например, при наборе текста на любых устройствах.