Срок погашения просроченных кредитов в России вырос до 15 месяцев

В 2020 году должникам в среднем потребовалось 15 месяцев на выплату просроченных займов, подсчитала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В 2019 году средний срок погашения просроченных долгов составлял 12 месяцев.

Средняя сумма задолженности выросла на 29,3% и достигла 128 тысяч рублей, пишет РБК.

В первом квартале 2021 года средний размер неоплачиваемого долга увеличился еще на 7,5% - до 137,6 тысяч рублей. Это является максимумом за четыре года.

Ранее сообщалось, что россияне стали хуже обслуживать свои кредиты в 2020 году. В феврале 2021 года доля ежемесячных доходов, которые россияне направляют на погашение просроченных долгов, не превышала 10%, тогда как до начала эпидемии этот показатель составлял около 20%.

При этом количество должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и на конец января достигло 5,4 млн человек, тогда как в прежние годы прирост вышедших на просрочку заемщиков не превышал 4–5%.