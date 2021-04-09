В Челябинске вылечили от коронавируса 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Челябинске врачи выписали из больницы 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ахмета Рафикова, переболевшего COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Как рассказала заведующая инфекционным отделением Маргарита Сорокина, при поступлении пациент вызывал беспокойство из-за возраста и сопутствующих заболеваний. К лечению приступили незамедлительно. Ему были назначены препараты, чтобы стабилизировать состояние.

В результате была достигнута положительная динамика, лабораторные показатели пришли в норму, самочувствие улучшилось. В настоящий момент состояние мужчины стабильное. Его выписали из больницы и передали для наблюдения в поликлинику.

Сейчас ветеран находится дома с семьей.

Ахмет Рафиков - ветеран Великой Отечественной Войны, освобождал от фашистских захватчиков Белоруссию и Польшу, участвовал в штурме Берлина.