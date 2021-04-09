09 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась кондуктором, выгнавшим школьника без проездного

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о высадке потерявшего проездной школьника из автобуса. По новому закону делать это запрещено.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 8 апреля: кондуктор автобуса №083 выгнал из салона мальчика, потерявшего "Е-карту" и не оплатившего проезд. Между тем, 7 марта 2021 года вступили в силу поправки в Федеральный закон, запрещающие высаживать лиц до 16 лет, которые не могут заплатить за дорогу.

Сейчас прокуратура проверяет перевозчика для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Как заверили в ведомстве, при выявлении нарушений к виновным будут приняты самые исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Также свою проверку инцидента со школьником уже начали органы полиции.

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В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась кондуктором, выгнавшим школьника без проездного

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Теги: кондуктор, школьник, прокуратура, Екатеринбург



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