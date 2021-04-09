"Союз-2.1а" с "Ю.А. Гагариным" успешно стартовал с Байконура

Пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") на ракете-носителе "Союз-2.1а" успешно стартовал с космодрома Байконур. Через несколько часов он доставит космонавтов Олега Новицкого и Петра Дубова, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая на борт МКС, "Гагарин" пристыкуется к модулю "Рассвет".