09 Апреля 2021
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Старт ракеты Союз 21-а 22.08.2014 (2019) | Фото: www.roscosmos.ru

"Союз-2.1а" с "Ю.А. Гагариным" успешно стартовал с Байконура

Пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") на ракете-носителе "Союз-2.1а" успешно стартовал с космодрома Байконур. Через несколько часов он доставит космонавтов Олега Новицкого и Петра Дубова, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая на борт МКС, "Гагарин" пристыкуется к модулю "Рассвет".  

Корабль, который доставит новый экипаж МКС на орбиту, получил имя первого космонавта планеты в честь 60-й годовщины первого полета человека в космос (12 апреля).

Запуск ракеты-носителя Союз 2-1а 22.08.2019(2019)|Фото: www.roscosmos.ru

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"Союз-2.1а" с "Ю.А. Гагариным" успешно стартовал с Байконура

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Теги: союз, мкс, новый экипаж, юрий гагарин



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