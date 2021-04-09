Строители Екатеринбурга на четыре месяца закроют проезд по Блюхеровскому мосту

Движение транспорта по путепроводу через железную дорогу на улице Блюхера будет перекрыто на четыре месяца: с 1 мая по 30 августа текущего года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Перекрытие связано с плановой реконструкцией Блюхеровского моста. На это время движение транспорта будет направлено по улицам: Норильской, Фронтовых Бригад, Малышева и Егоршинскому подходу.

По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, ремонтные работы включают в себя замену конструктивных элементов ездового полотна: асфальтобетонного покрытия, защитного, гидроизоляционного и выравнивающего слоев, а также замену деформационных швов, которые пришли в негодность вследствие длительной эксплуатации.

"Замена швов обеспечит надежность, долговечность и устойчивость сооружения, что существенным образом повысит уровень безопасности автолюбителей. Часть работ производится с ограничением движения транспорта до двух полос, но существуют этапы, которые могут быть выполнены только при полном закрытии движения", – рассказал Алексей Бубнов.

Для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

Напомним, что на ремонт дорог уральской столицы Екатеринбургу выделили 1,7 млрд руб., что позволит отремонтировать 48 участков дорог, в числе которых четыре путепровода и один мост. Ранее Бубнов также сообщал о работах на Блюхеровском мосту, которые продлятся до конца лета. В связи с проведением строительных работ движение автотранспорта также будет перекрыто по ул. Айвазовского до ул. Московской с 27 апреля по 27 мая.