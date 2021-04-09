09 Апреля 2021
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Экономика В России
Майонез &quot;Провансаль ЕЖК&quot; (2017) | Фото: Роскачество

В Минсельхозе отреагировали на сообщения о подорожании майонеза

Минсельхоз РФ прокомментировал информацию о возможном подорожании майонеза и соусов, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что господдержка предприятий масложировой отрасли вместе с мерами по ограничению экспорта масличных культур помогут сократить затраты на закупку ингредиентов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что крупные российские производители майонеза и соусов предупредили торговые сети о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%.

Это объясняется продолжающимся ростом стоимости масла, упаковки и топлива. По некоторым данным, ситуация может стабилизироваться после введения пошлины на экспорт масла.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил продление соглашения о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. По первому продукту соглашения продляются до 1 июня этого года, по второму – до 1 октября.

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В Минсельхозе отреагировали на сообщения о подорожании майонеза

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Теги: минсельхоз, майонез



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