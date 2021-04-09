09 Апреля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2007) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске ради безопасности изменился режим работы светофоров на перекрёстке Интернациональная – Дзержинского

В Нижневартовске на перекрёстке улиц Интернациональная и Дзержинского изменён режим работы светофоров, разведены потоки транспорта. Летом там планируют установить систему фотовидеофиксации нарушений ПДД. Такое решение было принято на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам председателя комиссии безопасности дорожного движения, заместителя главы города Максима Коротаева, указанный перекрёсток по итогам 2020 г. признан одним из очагов повышенной аварийности – произошло семь ДТП с материальным ущербом, три аварии с пострадавшими, в результате которых двое людей пострадали, а ещё один погиб.

"Изменение режима – крайняя и вынужденная мера. Данная ситуация – результат грубого систематического нарушения правил дорожного движения водителями. В настоящее время другого решения нет, - сказал Коротаев, - Общий цикл работы светофорных объектов увеличен по времени. Как показывает практика, после установки системы фото- или видеофиксации аварийность снижается, поведение водителей становится более дисциплинированным. Возможно, после установки системы прежний режим светофоров на перекрёстке улиц Интернациональной и Дзержинского будет возвращён".

Особое внимание члены комиссии на заседании уделили организации безопасности дорожного движения в районе улицы Московкина в связи с началом строительных работ – новую дорогу протяженностью около 600 м возведут на участке улицы Московкина в створе улиц героев Самотлора и Салманова. На данный момент для жителей обустроен временный проход. Подрядчик прорабатывает возможность организации временного проезда со стороны перекрестка улиц Московкина и Салманова.

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В Нижневартовске ради безопасности изменился режим работы светофоров на перекрёстке Интернациональная – Дзержинского

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Теги: перекрёсток, светофор



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