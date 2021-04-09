09 Апреля 2021
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Общество За рубежом
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Большинство немцев готовы вакцинироваться "Спутником V"

55% немцев готовы вакцинироваться от коронавируса российской вакциной "Спутник V", если она будет зарегистрирована и одобрена к применению. Таковы данные опроса института YouGov по заказу немецкого делового издания Handelsblatt, сообщает DW.
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Категорически отвергают вакцинацию "Спутником V" лишь 19% опрошенных. Еще 14% не определились, а 12% вообще не планируют вакцинироваться. Хотя в опросе принял участие всего 600 респондентов и погрешность выше обычной, результаты достаточно красноречивы.

Представители Российского фонда прямых инвестиций и правительства Германии уже начали переговоры о поставке вакцины "Спутник V". Ранее мы писали, что Германия готова закупать "Спутник" самостоятельно, без решения Еврокомиссии, но вакцина все равно должна быть одобрена в ЕС.

Вчера Германия установила рекорд по темпам вакцинации - за сутки было введено 656 тыс. доз. Минимум одну дозу получили 14% населения, обе - 6%.

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Большинство немцев готовы вакцинироваться "Спутником V"

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Теги: Германия, вакцина, cпутник V



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