Глава Екатеринбурга поручил устранить дефекты уральских дорог в ближайшие дни

Глава Уральской столицы Алексей Орлов распорядился в ближайшие дни устранить дефекты на городских дорогах, образовавшихся в зимний период. Поручение дано службам благоустройства во время совещания по вопросу содержания территорий Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Состояние дорог напрямую влияет на безопасность движения. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Екатеринбурге установится сухая и теплая погода, поэтому необходимо увеличить объемы ямочного ремонта. Для этого заранее подготовлено достаточное количество холодного асфальта. Особо подчеркну, что все работы должны проводиться при строгом соблюдении технологических регламентов и процедур. Первоочередная задача, которая стоит на сегодня перед нами, – привести город в порядок", – заявил градоначальник..

Напомним, что на днях в сети появилось видео, как дорожные рабочие, проводящие ремонт покрытия на перекрестке Новаторов – Ломоносова, засыпали асфальт прямо в лужи. Позже в мэрии рассказали Накануне.RU , что это временное решение проблемы - провалов в асфальтовом покрытии, и при положительных температурах недостатки дорог будут устранены.