09 Апреля 2021
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Политика Москва
депутат Мосгордумы Евгений Ступин (2020) | Фото: vk.com/advokat.stupin

"ЕР" пригрозила коммунисту Ступину уголовкой за обвинения в коррупции

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин опасается, что его коллеги по городскому парламенту от "Единой России" могут добиться возбуждения уголовного дела по статье "Клевета". Наказание по ней может привести к лишению депутатского мандата.
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"Единая Россия" в лице депутата Семенникова стала угрожать мне расправой, а именно – уголовным делом", - заявляет Ступин в своем видеоблоге. Представитель "Единой России" Александр Семенников на минувшем заседании МГД действительно пригрозил тем, что может добиться возбуждения не административного, а уголовного дела. Его коллеги по фракции, правда, были менее кровожадны и грозили обычным судебным разбирательством.

"За что? Народный депутат на заседании Мосгордумы раскритиковал представителей партии власти за дачи в элитных поселках, шикарные автомобили, зарплату в 600 000 рублей. И "о ужас", назвал это коррупцией. Судя по всему, выступление Ступина задело лучшие чувства честных тружеников из "Единой России", которые с утра до вечера, не покладая рук, работают на благо москвичей", - пишет Ступин в своем блоге.

Если "единороссы" и правда добьются возбуждения уголовного дела, оно станет уже вторым за год в отношении коммунистов из Мосгордумы. Напомним, из-за приговора по статье "Мошенничество" ранее был лишен мандата депутат Олег Шереметьев. Ему вменяли махинации с фондом оплаты труда помощников депутатов, Шереметьев обвинения не признал и называл свое дело политически мотивированным.

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"ЕР" пригрозила коммунисту Ступину уголовкой за обвинения в коррупции

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Теги: мосгордума, евгений ступин, клевета



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