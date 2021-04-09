09 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд отправил в СИЗО водителя, который пьяным насмерть сбил женщину

Челябинский областной суд заключил под стражу водителя, который насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, ДТП произошло вечером 29 марта на улице 60-летия Октября. Мужчина за рулем Ниссан Террано сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. От полученных травм 55-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Водителя задержали. Известно, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

30 марта Центральный районный суд отправил водителя под домашний арест. Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, однако суд ходатайство не удовлетворил. Решение суда обжаловал прокурор и просил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Евгения Стюрина, отменил постановление Центрального районного суда, которым обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 29 мая 2021 года. Суд апелляционной инстанции заменил меру пресечения на содержание под стражей на тот же срок", - рассказали накануне в пресс-службе суда.

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В Челябинске суд отправил в СИЗО водителя, который пьяным насмерть сбил женщину

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Теги: ДТП, пешеход, пешеходный переход, уголовное дело, домашний арест,



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