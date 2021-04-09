09 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам покинул пост

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов покинул свой пост.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, его фамилия уже исчезла из соответствующего раздела на официальном сайте мэрии. О причинах отставки чиновника в администрации пока не объявляли.

По некоторым данным, Боликов может возглавить администрацию Кировского района уральской столицы, чей руководитель Александр Лошаков сейчас испытывает повышенное внимание со стороны силовых структур. В настоящий момент на официальном сайте районной администрации Лошаков по-прежнему указан в качестве главы.

Напомним, об отставке Владимира Боликова заговорили еще летом прошлого года, но тогда он сумел сохранить пост вице-мэра.

Как сообщало Накануне.RU, в отставку может уйти и заместитель главы Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин. Он может сменить нынешнего главу минстроя области Михаила Волкова.

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Замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам покинул пост

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Теги: Боликов, отставка, Екатеринбург



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