Замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам покинул пост

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов покинул свой пост.

Как передает корреспондент Накануне.RU, его фамилия уже исчезла из соответствующего раздела на официальном сайте мэрии. О причинах отставки чиновника в администрации пока не объявляли.

По некоторым данным, Боликов может возглавить администрацию Кировского района уральской столицы, чей руководитель Александр Лошаков сейчас испытывает повышенное внимание со стороны силовых структур. В настоящий момент на официальном сайте районной администрации Лошаков по-прежнему указан в качестве главы.

Напомним, об отставке Владимира Боликова заговорили еще летом прошлого года, но тогда он сумел сохранить пост вице-мэра.

Как сообщало Накануне.RU, в отставку может уйти и заместитель главы Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин. Он может сменить нынешнего главу минстроя области Михаила Волкова.