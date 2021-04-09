09 Апреля 2021
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Общество В России
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

Только 9% россиян довольны своей зарплатой, - опрос

Только 9% жителей России довольны своим нынешним уровнем зарплаты, показало исследование сервиса "Работа.ру".

Четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10-20 тысяч. Только 7% россиян рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.

7% респондентов в первом квартале этого года получили повышение заработной платы, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса.

В июне прошлого года сообщалось, что после окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тысяч рублей в месяц.

Ранее другой опрос показал, что более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

Так, 58% трудоустроенных граждан работодатели понизили зарплату. На прежнем уровне зарплаты сохранились у 39% опрошенных, у 3% - произошло увеличение зарплаты. 66% опрошенных россиян также заявили о снижении премиальной части своего дохода.

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Только 9% россиян довольны своей зарплатой, - опрос

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Теги: россияне, зарплата



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