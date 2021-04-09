В Перми суд признал законными требования Третьякова о взыскании семи миллионов с ХК "Молот-Прикамье"

Мотовилихинский суд Перми удовлетворил иск бывшего президента хоккейного клуба "Молот-Прикамье" Германа Третьякова о взыскании долга по зарплате на сумму свыше 7 млн руб. сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что эта сумма - вознаграждение за привлечение спонсорских денег, а также компенсация за неиспользованный отпуск. Ему выплатили только 500 тыс. руб. отпускных, оставшуюся сумму он не получил из-за тяжелого финансового положения клуба.

Напомним, Герман Третьяков был президентом "Молота-Прикамья" с 2006 года. В апреле 2019-го он покинул этот пост и обратился в суд, чтобы взыскать с клуба зарплату. "Ъ" со ссылкой на свои источники сообщал, что в ХК "Молот-Прикамье" с иском не согласны и попросили правоохранителей проверить законность начисления заработной платы Третьякову. По данным издания, возбуждено уголовное дело.

Получить комментарий от ХК "Молот-Прикамье" не удалось.