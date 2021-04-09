ЕСПЧ признал законным штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал правомерным наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Это первое подобное решение суда, которое является прецедентом.

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Решение вынесено по делу "Вавржичка и другие против Чешской Республики", начатого задолго до коронавируса и касается девяти прививок, которые в Чехии признаны обязательными для детей. За отказ родителей штрафуют, а детей не пускают в детский сад.

ЕСПЧ в этом "не установил факта нарушения Конвенции о правах человека", говорится в решении. А данные меры "необходимы в демократическом обществе". В частности, отказ в садике - это "превентивная мера". Суд сослался на защиту окружающих и на то, что дело касается плановой вакцинации детей от болезней, которые хорошо известны медицинской науке и против которых вакцинация считается эффективной и безопасной.

Истцы указывали на нарушения права на уважение частной и семейной жизни, свободы мысли, права на образование.

Суд отметил, что количество добровольных прививок в странах Европы уменьшается, люди все меньше хотят колоть их своим детям, поэтому страны стали более строже подходить к вакцинации. Кроме того, прямо сказано, что если власти считают, что люди вакцинируются недостаточно для выработки коллективного иммунитета, они могут ужесточить политику обязательной вакцинации .

Также ЕСПЧ сделал еще одно интересное заявление. Будто бы все население, особенно восприимчивые к болезням, просит вакцинированных взять на себя ответственность за коллективный иммунитет. Что является явной натяжкой.

Еще одно идеологическое заявление суда - государства обязаны ставить интересы ребенка в центр всего, а защитить его от болезней можно только благодаря полному графику прививок. Последнее утверждение вообще имеет догматический характер.

ЕСПЧ "успокоил" лишь тем, что в случае отказа людей не будут вакцинировать насильно, а будут "всего лишь" штрафовать или поражать в правах, например на посещение детского сада. При этом возникает закономерный вопрос: как непривитые дети угрожают привитым, если у тех есть иммунитет?

В конце прошлого года ВОЗ изменила изменила определение коллективного иммунитета, полностью исключив естественную составляющую. Теперь ВОЗ считает, что он может быть достигнут только вакцинацией.