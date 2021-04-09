09 Апреля 2021
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Экономика Свердловская область В России Санкт-Петербург Москва
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург стали лидерам по количеству людей на удалёнке - Минтруд

Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область  стали российскими лидерами по количество работников, находящихся на удаленке. Таковы данные Минтруда, на которые ссылаются "Известия". Наибольшее распространение формат, рекомендованный санитарными властями в период пандемии, получил в крупных промышленных агломерациях, где на удаленную работу была возможность перевести административный, офисный персонал.

"В данный момент в удаленном режиме трудятся чуть более 3 млн работников. Это порядка 6% от общего числа работников", - отметили в ведомстве. Это немного меньше, чем во нарастания второй волны пандемии в ноябре 2020 года – тогда на удаленку перешли 6,5% трудоспособного населения.

Впрочем, в городах, которые стали лидерами по переходу на удаленку, этот показатель продолжает расти. Так, в столице количество "дистанционных" вакансий выросло на треть в апреле 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года.

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Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург стали лидерам по количеству людей на удалёнке - Минтруд

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Теги: удаленка, минтруд, столица



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