Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург стали лидерам по количеству людей на удалёнке - Минтруд

Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область стали российскими лидерами по количество работников, находящихся на удаленке. Таковы данные Минтруда, на которые ссылаются "Известия". Наибольшее распространение формат, рекомендованный санитарными властями в период пандемии, получил в крупных промышленных агломерациях, где на удаленную работу была возможность перевести административный, офисный персонал.

"В данный момент в удаленном режиме трудятся чуть более 3 млн работников. Это порядка 6% от общего числа работников", - отметили в ведомстве. Это немного меньше, чем во нарастания второй волны пандемии в ноябре 2020 года – тогда на удаленку перешли 6,5% трудоспособного населения.

Впрочем, в городах, которые стали лидерами по переходу на удаленку, этот показатель продолжает расти. Так, в столице количество "дистанционных" вакансий выросло на треть в апреле 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года.