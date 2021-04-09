"ЭпиВакКорона" впервые поступила на территорию Ямала

На территорию Ямало-Ненецкого автономного округа впервые поступила вакцина "ЭпиВакКорона". Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг и call-центры поликлиник.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, крупная партия насчитывает 16 тыс. 200 доз, рассчитанных на вакцинацию 8 тыс. 100 человек. Препарат иммуногенный и безопасный для профилактики коронавирусной инфекции.

Напомним, что в данный момент в регионе привито более 35 тыс. ямальцев. Полную вакцинацию прошло свыше 27,5 тыс. человек.

Напомним. что со вчерашнего дня жители ЯНАО, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, могут выходить на работу сразу после возвращения из отпуска или командировки. Для этого северянам достаточно иметь сертификат или документ, подтверждающий наличие антител класса G.