Аэропорт Челябинска готов с 1 мая возобновить международное авиасообщение и расширить географию полетов

В Челябинске завершилась реконструкция международного терминала аэропорта им. Курчатова. С 1 мая аэропорт готов возобновить международное авиасообщение. После реконструкции здесь можно одновременно отправлять и принимать несколько рейсов, это позволит расширить географию полетов. Готовность объекта оценил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент завершены все строительно-монтажные работы, установлено оборудование. В результате увеличилась площадь международного сектора, почти в два раза возросло число кабин паспортного контроля, а пропускная способность выросла почти вдвое - до 400 пассажиров в час. Завершены работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ.

"Развитие Челябинска невозможно без современного транспортного сообщения. За последние два года аэропорт существенно изменился. Введен в эксплуатацию новый терминал внутренних авиалиний, построен новый перрон с местами стоянок воздушных судов, реконструирована взлетно-посадочная полоса. В феврале аэродром получил III категорию ИКАО. Это позволяет уже сейчас принимать современные воздушные суда без ограничений по погоде. Расширен терминал международных авиалиний, завершены работы по его техническому переоснащению. Я рассчитываю на то, что уже с начала мая мы сможем осуществлять международные рейсы", - отметил Алексей Текслер на совещании по вопросу развития воздушной гавани.

Как рассказал директор Уральского филиала "Росгранстроя" Владислав Долгов, на техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу было направлено 424 млн руб. Смонтированы современные высокотехнологичные системы пограничного и таможенного контроля, проведена замена инженерных систем, сигнализации, видеонаблюдения.

"Получено разрешение на эксплуатацию всех систем воздушного пункта пропуска. В настоящее время Минтрансом готовится приказ об открытии пункта пропуска через государственную границу", - отметил он.

С 1 мая аэропорт готов возобновить международное авиасообщение. Авиакомпании уже подтвердили свою заинтересованность в открытии рейсов в Турцию, на Кипр, в страны СНГ.

"У нас уже подтверждена программа полетов в Турцию, мы планируем и ведем переговоры с перевозчиками по открытия регулярного рейса в Стамбул. По СНГ – это Армения, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. У нас подтверждена заинтересованность на программу местных авиакомпаний на Кипр, в том числе с открытием регулярных продаж, а не только чартерной, и программы на Тунис. Перевозчики подтверждают интерес к возобновлению полетов в Египет, в случае открытия, и в Таиланд, в случае снятия ограничений с той стороны. При снятии ограничений вся программа полетов будет восстанавливаться из Челябинска", - рассказала руководитель коммерческого управления холдинга "Новапорт" Ксения Агафонова.

На совещании стало известно о сотрудничестве региона с авиакомпанией Red Wings, которая может стать базовой для челябинского аэропорта.

Гендиректор Red Wings Евгений Ключарев рассказал, что флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов – это Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet. К середине года планируется пополнить флот еще тремя воздушными судами. Кроме того, компания участвует в проекте по господдержке продажи 59 "Суперджетов", в рамках которого компания получит 29 самолетов. Red Wings уже эксплуатирует четыре самолета, еще три получит в апреле, один – в мае. По итогам года парк "Суперджетов" составит 11 воздушных судов. Один из которых с начала мая начнет базировку в Челябинске.

"Начиная с мая этого года, мы организовываем базирование одного "Суперджет-100" в аэропорту Челябинска с целью начала выполнения полетов по межрегиональным маршрутам. Первые четыре маршрута мы уже получили субсидирование как со стороны Челябинской области, так и со стороны федерального центра. Также рассматривается расширение географии полетов и выполнение рейсов не только на субсидированной, но и на коммерческой основе", - рассказал он.

Уже в следующем году компания планирует расширить присутствие в аэропорту Челябинска до пяти самолетов. Кроме того, Red Wings принял решение об организации филиала в Челябинске и станет налогоплательщиком региона.

"Авиакомпания Red Wings зарегистрировала здесь филиал. Это позволяет использовать челябинскую базу, как основную базу для авиакомпании. Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие, в том числе ведем переговоры об открытии здесь ремонтной базы для "Суперджетов"", - подчеркнул Алексей Текслер.

Red Wings с 1 мая 2021 года открывает четыре новых для Челябинской области направления. Уже выполняются 9 субсидируемых маршрутов: из Челябинска - в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Омск, Казань, Волгоград, из Магнитогорска - в Сочи и Новосибирск. Итого с мая 2021 года из южноуральских аэропортов будет осуществляться 13 субсидированных маршрутов.

"У нас в прошлом году было 11 субсидируемых направлений, в этом году уже принято решение по 13 направлениям. Плюс 5-7 направлений сейчас находятся на рассмотрении комиссии Минтранса. Таким образом, у нас в этом году возобновится авиасообщение с Калининградом, Нижним Новгородом, в планах другие направления. Считаю, что вместе с шагом по созданию базовой авиакомпании у нас есть все шансы максимально расширить сеть авиасообщений для удобства наших жителей, для возможностей, связанных с туризмом в регион", - отметил губернатор.

В планах - восстановить объемы авиаперевозок 2019 года.

"Это реализация той программы субсидирования, которая идёт планомерно совместно с Челябинской областью. Мы не только расширяем количество маршрутов, но и в том числе увеличиваем частоту полётов. Авиационные власти говорят, что полный объем в отрасли восстановлен не будет. Челябинск, мы уверены, вернется к исходной позиции до пандемии: в этом году планируем 1,735 млн пассажиров", - рассказала руководитель коммерческого управления холдинга "Новапорт" Ксения Агафонова.