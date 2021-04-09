На Камчатке устраняют последствия урагана, снесшего крыши и фасады домов

В Петропавловске-Камчатском устраняют последствия мощного урагана, прокатившегося по городу. Из-за сильного штормового ветра, достигавшего 25-30 м/с, с домов срывало кровлю, а кое-где и фасады зданий, порывами уносило заборы, объекты строительных площадок, во многих местах произошли обрывы проводов, заломы деревьев.

"Только за последние сутки от горожан поступило 24 сообщения об обрыве проводов, срыва обшивки зданий, металлических козырьков, упавших деревьев, искрящихся проводах и т.д.", - говорится в сообщении администрации городского округа.

В региональном управлении МЧС сообщили о ЧП и в других районах. Так, на территории детского сада в поселке Раздольном Елизовского района резкий порыв ветра накренил дерево, которое могло упасть в любой момент. Прибывшие в район вызова сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России спилили его, а затем вывезли с территории детского сада. На юге Усть-Большерецкого и на побережье Елизовского районов ветер в порывах достигал 45-47 метров в секунду.