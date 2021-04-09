09 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Судья закрыл процесс по делу "обойного вора", убитого росгвардейцем

В Свердловском областном суде закрыли процесс по делу Владимира Таушанкова, который после якобы кражи обоев был застрелен сотрудником Росгвардии в собственной квартире на ЖБИ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, Алексей Бушмаков.

"В связи с тем, что разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению охраняемой федеральным законом медицинской тайны, на основании п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ следует назначить закрытое судебное заседание", – сказано в постановлении суда Свердловской области.

По словам адвоката, закрытие процесса было решением судьи Андрея Минеева, которое он аргументировал сохранением медицинской тайны. При этом, как подчеркнул Бушмаков, его об этом не просила ни одна из сторон.

Постановление суда по делу Таушанкова(2021)|Фото: Алексей Бушмаков

"Сам Владимир, к сожалению, мертв, поэтому непонятно, кому будет причинен вред разглашением медсведений. Буду просить об открытом процессе", - заявил Бушмаков.

Напомним, в ночь на 1 июня 2020 года в одной из квартир дома по ул. Рассветной в Екатеринбурге сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб. Позже силовики скрыли имена гвардейцев, причастных к гибели Таушанкова.

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Судья закрыл процесс по делу "обойного вора", убитого росгвардейцем

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Теги: Таушанков, закрытие процесса, суд, Бушмаков



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