После отставки вице – мэр Екатеринбурга может возглавить свердловский минстрой

Стало известно, куда именно может перейти на работу заместитель мэра Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин. Как рассказали источники Накануне.RU , Бирюлин может сменить нынешнего главу минстроя области Михаила Волкова.

"Он будет назначен заместителем министра областного минстроя, но есть вероятность, что сменит и министра Волкова. Идет формирование Орловым своей команды. Это нормальная ротация", - говорят инсайдеры.

Напомним, что Алексей Бирюлин уже работал в свердловском минстрое. В 2016 – 2017 годах чиновник занимал должность заместителя министра.

Напомним, что о приближающейся отставке Бирюлина стало известно на днях. Высокопоставленный чиновник, по информации осведомленных собеседников из властных кругов, якобы слишком активно лоббировал интересы некой строительной компании. Именно поэтому даже возникли подозрения в возможной коррупционной составляющей.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что Алексей Бирюлин трудоустроится в свердловское правительство после своей отставки.