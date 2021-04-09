09 Апреля 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

После отставки вице – мэр Екатеринбурга может возглавить свердловский минстрой

Стало известно, куда именно может перейти на работу заместитель мэра Екатеринбурга по  строительству Алексей Бирюлин.  Как рассказали источники Накануне.RU , Бирюлин может сменить нынешнего главу минстроя области Михаила Волкова.

"Он будет назначен заместителем министра областного минстроя, но есть вероятность, что сменит и министра Волкова.  Идет формирование Орловым своей команды.  Это нормальная ротация", - говорят инсайдеры.

Напомним, что Алексей Бирюлин уже работал в свердловском минстрое.  В 2016 – 2017 годах чиновник занимал должность заместителя министра.

Напомним, что о приближающейся отставке Бирюлина стало известно на днях. Высокопоставленный чиновник, по информации осведомленных собеседников из властных кругов, якобы слишком активно лоббировал интересы некой строительной компании. Именно поэтому даже возникли подозрения в возможной коррупционной составляющей.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что Алексей Бирюлин трудоустроится в свердловское правительство после своей отставки.

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После отставки вице – мэр Екатеринбурга может возглавить свердловский минстрой

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Теги: минстрой, Алексей Бирюлин, Екатеринбург



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