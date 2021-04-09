09 Апреля 2021
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Политика За рубежом
эсминец, ВМС США, флот (2013) | Фото:

Пентагон не подтвердил сообщения об отправке кораблей в Черное море

Министерство обороны США не подтвердил информацию о том, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море в ближайшие недели.

"Никаких подтверждений. В данный момент нам нечем с вами поделиться", — цитирует ТАСС ответ пресс-службы Европейского командования ВС США.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают возможность отправки боевых кораблей в Черное море в ответ на усиление военного присутствия РФ у границ Украины.

По данным телеканала, развертывание кораблей в этом регионе может стать "особым сигналом для Москвы", который должен подействовать сдерживающим образом, пишет Regnum.

При этом отмечалось, что пока Вашингтон не рассматривает концентрацию российских сил как подготовку к наступательным действиям, исходя из того, что Москва проводит учения, и разведка не выявила приказов к дальнейшим действиям.

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Пентагон не подтвердил сообщения об отправке кораблей в Черное море

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Теги: черное море, пентагон, сша, корабли



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