В Челябинской области за сутки скончались 11 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 120 случаев COVID-19, одиннадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 57 тыс. 751 человека.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 273 заболевших. За сутки выписаны 124 человека, всего в регионе выздоровели 52 тыс. 5 пациент.ов

За прошедшие сутки умерло одиннадцать человек, из них восемь от коронавируса. Еще у трех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.