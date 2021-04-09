09 Апреля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Алексей Демкин, встреча с жителями Мотовилихи (2021) | Фото: gorodperm.ru/Виталий Кокшаров

Глава Перми о застройке стадиона "Молот": "окончательное решение пока не принято"

Никаких окончательных решений по поводу застройки стадиона УДС "Молот" не принято. Такое заявление сделал глава Перми Алексей Демкин на встрече с жителями Мотовилихинского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Встреча прошла накануне. Участие в ней также приняли представители компании "ПМД", руководители профильных ведомств. Жителей волновали вопросы транспортной доступности, развития спортивной и социальной инфраструктуры.

"Наша цель – выстроить диалог между застройщиком и жителями района. Мы хотим понять, что ждут жители района, как они хотят, чтобы развивалась эта территория, чтобы уже с учетом их мнения принимать дальнейшие решения. Эта встреча положит начало ряда встреч с общественностью", – подчеркнул Алексей Демкин.

Алексей Демкин, встреча с жителями Мотовилихи(2021)|Фото: gorodperm.ru/Виталий Кокшаров

Было отмечено, что концепция комплексного развития территории "Молот" была рассмотрена на Градостроительном совете.

Участок находится в частной собственности. На нем планируется построить ФОК с бассейном на 12 дорожек протяженностью 50 метров. На сегодняшний день в регионе только один бассейн – "Олимпия" – соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня. Также будет реконструирован сквер за ДК им. Ленина по ул Лебедева и бульвара перед УДС "Молот". Сам дворец спорта сохранит свой профиль и вместе с новым бассейном он может стать основой спортивного кластера в этой территории.

Алексей Демкин, встреча с жителями Мотовилихи(2021)|Фото: gorodperm.ru/Виталий Кокшаров

Жителям района, обеспокоенным, что после застройки стадиона, они потеряют место, где можно бесплатно заниматься спортом, пообещали, что в 2022 г. запланировано строительство межшкольного стадиона по улице Инженерной, 5, у школы бизнеса и предпринимательства.

Много вопросов звучало о транспортной доступности этой территории. Представитель компании-застройщика сообщил, что на этом участке планируется построить две дороги и создать порядка 1000 парковочных мест для жителей домов и посетителей бассейна.

Проект может быть реализован только после прохождения процедуры публичных слушаний по смене зонирования территории и учета мнения жителей этого района. Напомним, ранее экс-главы Мотовилихи выступили против застройки территории.

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Глава Перми о застройке стадиона "Молот": "окончательное решение пока не принято"

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Теги: стадион Молот, застройка, бассейн, Алексей Демкин



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