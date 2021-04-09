ЦБ отозвал лицензию у "Нефтепромбанка"

Центробанк России отозвал лицензию у "Нефтепромбанка" (Москва). Кредитное учреждение занимало 201 место в банковской системе России по величине активов.

В релизе ЦБ, посвященном отзыву лицензии, сообщается, что банк был лишен лицензии за то, что утратил собственные средства, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

В течение последнего года регулятор неоднократно применял к банку различные меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

"В результате проводившейся "Нефтепромбанком" на протяжении 2020-2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В банке назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

В ЦБ отметили, что "Нефтепромбанк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.