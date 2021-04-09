РПФИ потребовал от Словакии вернуть поставленный "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за нарушений условий контракта. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Отмечается, что Государственный институт контроля за лекарственными средствами (SIDC) "совершил саботаж и отправил "Спутник V" на испытания в лабораторию, не входящую в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами".

Также в РПФИ назвали фейком заявление регулятора о том, что доставленная в Словакию партия "Спутник V" якобы не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в научном журнале The Lancet. Утверждается, что SIDC "начал кампанию по дезинформации" против российской вакцины.

Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта до регистрации препарата в ЕС. 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу "Спутника V".

Ранее некоторые политики страны раскритиковали закупку российской вакцины, после этого прмьер-министр Словакии Игорь Матович получил от производителей предложение об отмене договора без каких-либо санкций. Однако премьер отказался это делать, заявив, что Словакия нуждается в вакцине "Спутник V".

В итоге ситуация вокруг закупки Словакией "Спутника V" привела к отставке Матовича в конце марта с поста премьер-министра. Свой пост покинул также министр здравоохранения Марек Крайчи.

6 апреля Минздрав Словакии не выступил с ожидаемым заявлением о возможном применении в стране "Спутника V", сообщает Regnum.