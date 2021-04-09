В Сургуте силовикам после перестрелки попался злоумышленник, 30 лет живший под другим ФИО из-за федерального розыска

В Сургуте после конфликта двух жителей выяснилось, что один из них – в федеральном розыске, сообщили Накануне.RU в городском УМВД.

31-летний пострадавший поссорился с 66-летним коллегой. Старший участник выстрелил в младшего, попав в брюшную полость. Жертва сама добралась до больницы.

О ситуации сообщили в полицию. Её сотрудники вскоре нашли стрелявшего. При проверке в отделении его документов силовики усомнились в подлинности бумаг. С помощью отпечатков пальцев злоумышленника удалось выяснить, что он почти 30 лет жил под чужими именем и фамилией, так как в ноябре 1991 г. был объявлен в федеральный розыск из-за подозрений в вымогательстве в Красноярске.

Сейчас он арестован. За ссору с коллегой, закончившуюся стрельбой, ему грозит до 10 лет. Также предполагаемому стрелку предстоит ответить за преступление 30-летней давности.