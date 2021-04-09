У бывшего главы СБУ после вакцинации умер брат

У бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко после вакцинации от коронавируса умер брат - 42-летний бывший первый замглавы Винницкой ОГА Александр Крученюк.

По его словам, жизнь брата "оборвалась внезапно и преждевременно". О вакцинации Наливайченко не написал, но известно, что за несколько дней до смерти Крученюк сделал прививку.

Официальная причина смерти - желудочное кровотечение. О прививке сообщили близкие умершего. Ему внезапно стало плохо во время празднования дня рождения товарища в ресторане. Он умер в машине скорой помощи.

Ранее на Украине тоже вскоре после вакцинации скоропостижно и очень быстро умерли два человека. В первом случае умерла военнослужащая ВСУ, смерть наступила внезапно и мгновенно. Во втором - провизор аптеки военного госпиталя. Причем во всех трех случаях умерли люди молодого и среднего возраста.

Как сообщалось, Украина собирается получить 10 млн доз вакцины от корпорации Pfizer. Правда, пока никакого договора нет, признал глава "Медзакупок" Арсен Жумадилов. Идут лишь переговоры. По данным министерства здравоохранения, на закупку нужно более 6 млрд гривен, или более 200 млн долларов. Украинские власти хотят до конца года вакцинировать 70% взрослого населения. Вакцинироваться готовы лишь около 25%.