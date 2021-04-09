У бывшего главы СБУ после вакцинации умер брат

09 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В бывшем СССР Украина
Валентин Наливайченко (2014) | Фото: visti.ks.ua

У бывшего главы СБУ после вакцинации умер брат

У бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко после вакцинации от коронавируса умер брат - 42-летний бывший первый замглавы Винницкой ОГА Александр Крученюк.
Читайте также:

По его словам, жизнь брата "оборвалась внезапно и преждевременно". О вакцинации Наливайченко не написал, но известно, что за несколько дней до смерти Крученюк сделал прививку.

Официальная причина смерти - желудочное кровотечение. О прививке сообщили близкие умершего. Ему внезапно стало плохо во время празднования дня рождения товарища в ресторане. Он умер в машине скорой помощи.

Ранее на Украине тоже вскоре после вакцинации скоропостижно и очень быстро умерли два человека. В первом случае умерла военнослужащая ВСУ, смерть наступила внезапно и мгновенно. Во втором - провизор аптеки военного госпиталя. Причем во всех трех случаях умерли люди молодого и среднего возраста.

Как сообщалось, Украина собирается получить 10 млн доз вакцины от корпорации Pfizer. Правда, пока никакого договора нет, признал глава "Медзакупок" Арсен Жумадилов. Идут лишь переговоры. По данным министерства здравоохранения, на закупку нужно более 6 млрд гривен, или более 200 млн долларов. Украинские власти хотят до конца года вакцинировать 70% взрослого населения. Вакцинироваться готовы лишь около 25%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У бывшего главы СБУ после вакцинации умер брат

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, вакцина, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети