В мэрии Екатеринбурга рассказали о подозрительных выбросах в реку Исеть

В администрации Екатеринбурга рассказали, что могло выходить из подводных труб реки Исеть на территории Плотинки. Вчера жители города заметили мутную жидкость, которая окрашивала водную поверхность в серый цвет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на место выезжали специалисты службы благоустройства, однако ничего подозрительного не обнаружили. Предполагается, что это могут быть подводные реки, которые были спрятаны под землю во время реконструкции набережной в середине прошлого века.

"Возможно, что из-за таяния снега или чего другого, действительно, вытекала более грязная речушка. Но что это за речушка, откуда она течет, так просто сразу сказать невозможно", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что "жертвой талого льда" на днях также стал и парк "Зеленая Роща". Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что позже ситуация с парком будет проанализирована, чтобы выяснить как местность пережила зиму и в чем заключается проблема "подтопления".

В свою очередь в администрации города ранее сообщали, что причиной мог стать промерзший грунт, который еще не успел оттаять, и не может впитать в себя лишнюю влагу.