09 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Афиша творческого вечера Павла Пивоварова (2021) | Фото: vk.com

Уральский поэт Павел "ИВРОН" Пивоваров устроит творческий вечер в рок-стиле

Уральский поэт, журналист и футбольный болельщик Павел Пивоваров проведет сольный поэтический вечер. Мероприятие состоится 15 апреля в Екатеринбурге.

На нем "ИВРОН" (таков творческий псевдоним Павла) обещает прочитать свои стихи под тяжелые гитарные риффы. Также им запланирован розыгрыш призов среди пришедших поклонников рифм.

Одним из спецгостей концерта будет вокалист альтернативной рок-группы In Bloom Слава Мухамадеев. Вместе с ним Пивоваров написал песню "Скверная история", посвященную противостоянию народа и ОМОНа в сквере у Театра драмы в мае 2019 года.

Афиша творческого вечера Павла Пивоварова(2021)|Фото: vk.com

"Когда пандемия коронавируса почти полностью ушла в небытие, да еще и весной – тянет гораздо больше творить и устраивать музыкально-поэтические мероприятия. Поэзия – это язык души, а музыка – это то, чем должна быть наполнена настоящая лирика. На этом концерте я представлю несколько композиций с гитаристом Александром Дашковским. Несколько мелодекламаций будет в рок-стиле. В одной из них я спою про великую любовь своих умерших родителей, которые были вместе 35 лет. Песня приурочена к годовщине смерти моего папы, которая наступит 13 апреля. Также буду читать стихи о природе, философии, свободе и других составляющих бытия", - рассказал Накануне.RU поэт.

Творческий вечер пройдет в баре Pils Live. Начало мероприятия в 20 часов.

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Уральский поэт Павел "ИВРОН" Пивоваров устроит творческий вечер в рок-стиле

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Теги: Пивоваров, поэт, вечер, Екатеринбург



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