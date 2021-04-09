Два человека погибли в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области два человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вечером 8 апреля на 99 км автодороги Челябинск – Троицк на территории Увельского района. 48-летняя женщина за рулем Пежо 206 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, столкнулась с Рено Логан.

В результате ДТП оба водителя погибли. В Пежо был шестилетний ребенок. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Установлено, что женщина везла внука из Челябинска к себе в гости.