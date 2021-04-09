Россиян предупредили о возможных атаках на их счета на майских праздниках

Специалисты в области кибербезопасности предупредили россиян о готовящейся хакерской атаке в период майских праздников, пишут "Известия".

В компании DeviceLock сообщили, что в даркнете за 30 тысяч долларов был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. Злоумышленники воспользуются уязвимостью мобильной связи, чтобы перехватывать SMS для авторизации в приложениях банков.

Для защиты от атак специалисты рекомендуют переключить авторизацию с SMS на push-уведомления и ограничить лимиты на денежные переводы.

Ранее Альфа-банк выделил 5 млн руб. на вознаграждения людям, которые помогут найти телефонных мошенников. Планируется, что за информацию, которая поможет раскрыть call-центр преступников или непосредственно их самих, будут выделять по миллиону рублей. Аналогичную программу разрабатывает Тинькофф-банк.

На расширенной коллегии Генпрокуратуры России глава ведомства Игорь Краснов сообщил, что в 2020 году уровень киберпреступлений увеличился более чем в полтора раза (это самый быстрорастущий вид преступности), при этом раскрыта только четверть из них.