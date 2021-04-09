В Сочи на обезьянах испытали две новые российские вакцины от коронавируса

На обезьянах из НИИ медицинской приматологии Джина Карал-оглы (Сочи) провели испытания двух новых вакцин от коронавируса.

"На приматах проведено тестирование двух новых российских вакцин от коронавируса, которые находятся в стадии разработки. На базе института проводилось введение вакцинных препаратов обезьянам с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для изучения иммуногенности", - сообщила представитель института в интервью ТАСС.

Кто является разработчиками – в институте не рассказывают.

Испытания на приматах позволяют оценить титр антител, которые вырабатываются при вакцинации. Известно, что побочных эффектов после введения вакцины обезьянам выявлено не было.