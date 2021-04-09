09 Апреля 2021
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Экономика Тюменская область
(2021) | Фото: Газпром нефть

Ноябрьские нефтяники нашли подход к "трудным" запасам на одном из старейших активов 

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" запустил на Вынгаяхинском месторождении две высокоэффективные скважины, пробуренные на юрские отложения. Как пояснили Накануне.RU на предприятии, эти запасы относятся к трудноизвлекаемым и требуют особого подхода.

Вынгаяхинское месторождение – один из старейших активов "Ноябрьскнефтегаза". Чтобы вовлечь в разработку остаточные извлекаемые запасы, специалисты провели комплекс исследований и выделили перспективные участки на северо-западном и юго-западном флангах месторождения. 

Для каждого фланга предстояло подобрать свое решение, так как условия залегания продуктивных пластов различны. Как отмечают геологи, юрские отложения в южной части ЯНАО неоднородны, большинство скважин на них малопродуктивны, и приходится применять разные способы интенсификации добычи.

В результате северную часть юрской залежи на Вынгаяхе вскрыли двуствольной скважиной, не используя дополнительные методы повышения нефтеотдачи. При запуске скважина дала 120 тонн практически безводной нефти в сутки. Бурение в южной части осложнялось близостью и неоднозначностью границы между нефтью и водой, там выполнили зарезку бокового ствола с проведением трехстадийного гидроразрыва пласта и получили 70 тонн нефти в сутки.

По словам генерального директора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексея Огородова, приобретенный опыт открывает новые возможности для вовлечения в производство остаточных извлекаемых запасов. "Тем самым мы сможем повысить эффективность эксплуатации целого ряда зрелых месторождений в южной части Ямала", – отметил он. 

 

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Ноябрьские нефтяники нашли подход к "трудным" запасам на одном из старейших активов 

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Теги: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, трудные запасы



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