Британцы сообщили о переброске к границе с Украиной "Исканедаров" из Свердловской области

Британское аналитическое агентство Janes отследило передвижения 14 подразделений, а также танков, БМП, систем залпового огня и ракетных комплексов "Искандер" по территории России в сторону границы с Украиной, передает РБК.

Передислоцируются войска Центрального военного округа. По данным агентства, в Воронежскую область прибыло несколько "Искандеров" 119-й бригады, располагающейся в Свердловской области.

Также британские аналитики разглядели, что к югу от Воронежа создан полигон с комплексами дальней связи и полевым госпиталем. Наращивание войск и техники замечено и в Крыму, и в Краснодарском крае.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что передвижение войск у границ с Украиной – это реакция на аналогичные действия Киева.