Red Wings впервые доставит свердловчан из Кольцово в Анапу

Жители Свердловской области смогут стать клиентами авиакомпании Red Wings, которая впервые начнет осуществлять полеты из международного аэропорта Кольцово в Анапу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, первый рейс запланирован на 1 мая. В дальнейшем отправиться на черноземный курорт можно будет дважды в неделю.

"Анапа — одно из наиболее популярных курортных направлений полетов из Кольцово. В минувшем году пассажиропоток на маршруте превысил 111,8 тыс. человек (+38% к показателям 2019 года)", - сообщили в пресс-службе.

Полеты запланированы по средам и субботам на самолете Sukhoi Superjet 100, который способен вместить до сотни пассажиров. Вылет из уральской столицы — в 13.20 по местному времени. Продолжительность полета составит три часа.

Напомним, что в прошлом году из Екатеринбургу в Анапу летали самолеты авиакомпаний: "Россия", "Победа", "Уральские авиалинии", Azur air и UTair.