Хоккеисты "Автомобилиста" выиграли трофей – 30-килограммовый кубок из шайб

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" закрыл сезон-2020/21. В четверг, 8 апреля, игроки основной команды, "Горняка" и "Авто", а также сборная болельщиков вышли на лед, чтобы провести "Ледовую гонку" и разыграть "АвтоКубок" – большой 30-килограммовый трофей из шайб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, участникам требовалось пройти несколько необычных испытаний, среди которых были, например, "Хоккейный биатлон" и "Ледовый баскетбол". По итогам всех конкурсов победу одержали игроки "Автомобилиста", которые получили заветный трофей из рук канадского наставника команды Билла Питерса.

После состязаний команда поблагодарила пришедших болельщиков за поддержку. Со своими поклонниками хоккеисты попрощались до будущей осени, когда стартует сезон-2021/22.

Напомним, "Автомобилист" завершил регулярный чемпионат КХЛ на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Из 60 поединков екатеринбуржцы одержали победы в 30 встречах и набрали 68 очков.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уральский клуб уступил в серии против омского "Авангарда" и покинул турнир. Инвесторы и руководство "Автомобилиста" оценили сезон на "двойку".