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Спорт Свердловская область
Закрытие сезона ХК &quot;Автомобилист&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

Хоккеисты "Автомобилиста" выиграли трофей – 30-килограммовый кубок из шайб

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" закрыл сезон-2020/21. В четверг, 8 апреля, игроки основной команды, "Горняка" и "Авто", а также сборная болельщиков вышли на лед, чтобы провести "Ледовую гонку" и разыграть "АвтоКубок" – большой 30-килограммовый трофей из шайб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, участникам требовалось пройти несколько необычных испытаний, среди которых были, например, "Хоккейный биатлон" и "Ледовый баскетбол". По итогам всех конкурсов победу одержали игроки "Автомобилиста", которые получили заветный трофей из рук канадского наставника команды Билла Питерса.

Закрытие сезона ХК "Автомобилист" в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Закрытие сезона ХК "Автомобилист" в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

После состязаний команда поблагодарила пришедших болельщиков за поддержку. Со своими поклонниками хоккеисты попрощались до будущей осени, когда стартует сезон-2021/22.

Напомним, "Автомобилист" завершил регулярный чемпионат КХЛ на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Из 60 поединков екатеринбуржцы одержали победы в 30 встречах и набрали 68 очков.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уральский клуб уступил в серии против омского "Авангарда" и покинул турнир. Инвесторы и руководство "Автомобилиста" оценили сезон на "двойку".

Закрытие сезона ХК "Автомобилист" в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Закрытие сезона ХК "Автомобилист" в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

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Хоккеисты "Автомобилиста" выиграли трофей – 30-килограммовый кубок из шайб

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Теги: Автомобилист, сезон, закрытие, кубок



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